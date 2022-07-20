Myśl Polska: рынок угля в Польше разрушен из-за санкций против России
Издание Myśl Polska рассказало о взаимосвязи между антироссийскими санкциями и нехваткой угля в Польше.
Новостное агентство Myśl Polska утверждает, что санкции Европейского союза против России разрушили рынок угля в Польше, который так необходим стране в преддверии начала отопительного сезона. В газете Myśl Polska напомнили, что Брюссель дал странам ЕС срок до 1 августа для отказа для российского угля.
Вместо этого парламент Польши большинством голосов запретил поставки угля из России ещё в апреле, что повлекло за собой энергетический кризис в польском государстве, которое ранее также отказалось от газа из РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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