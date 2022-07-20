Путин предложил запустить поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2»

Владимир Путин утверждает, что Россия может возобновить полномасштабные поставки газа в страны Европы по новому маршруту.

20 июля Владимир Путин заявил, что Россия согласна разрешить проблему Европы с нехваткой газа, запустив новый маршрут поставки данного энергоресурса. При этом Путин назвал подобным маршрутом газопровод "Северный поток-2", который до сих пор не использовался для подачи газа в европейские государства.

Вместе с тем Владимир Путин напомнил, что из-за слов канцлера Германии Олафа Шольца о невостребованности "Северного потока" Россия перенаправила мощности трубопровода на внутренние нужды, после чего North Stream 2 может подавать в ЕС не 55 миллиарда кубометров газа в год, а ровно в два раза меньше.