Первая леди Украины Елена Зеленская побывала в Белом доме на встрече с Байденом
Елена Зеленская посетила американский Вашингтон, проведя рабочую встречу с Джо Байденом и его супругой.
20 июля жена Владимира Зеленского Елена посетила США, где побывала в Белом доме на приёме у президента Штатов Джо Байдена. Там же Елена Зеленская встретилась с супругой Байдена Джилл.
Помимо беседы с Джо и Джилл Байденами Елена Зеленская тажке имела возможность провести личный разговор с вице-премьером США Камалой Харрис и её мужем Дагласом Эмгоффом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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