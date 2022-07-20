Первая леди Украины Елена Зеленская побывала в Белом доме на встрече с Байденом

Елена Зеленская посетила американский Вашингтон, проведя рабочую встречу с Джо Байденом и его супругой.

20 июля жена Владимира Зеленского Елена посетила США, где побывала в Белом доме на приёме у президента Штатов Джо Байдена. Там же Елена Зеленская встретилась с супругой Байдена Джилл.

Помимо беседы с Джо и Джилл Байденами Елена Зеленская тажке имела возможность провести личный разговор с вице-премьером США Камалой Харрис и её мужем Дагласом Эмгоффом.