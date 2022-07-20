Не менее 17 депутатов-демократов арестованы возле Верховного суда США во время протестов за право на аборт

Несколько представителей Демократической партии США, включая членов руководства Палаты представителей, были арестованы у здания Верховного суда за протест против решения по отмене конституционного права на аборты.

Среди арестованных – Кэтрин Кларк, помощник спикера. Она заявила, что Республиканская партия пытается вернуть американцев в прошлое и лишить их прав.

Он также подчеркнула, что не собирается стоять в стороне, пока республиканцы действуют. Кларк сказала, что намерена бороться за право на аборт и другие конституционные права.

Полиция Капитолия заявила, что арестовано 35 человек. Полицейские говорят, что сделали три стандартных предупреждения, но некоторые демонстранты отказались покинуть улицу. В связи с этим проведены задержания.

Пресс-секретарь члена палаты представителей Аянны Прессли, опубликовала в Твиттер видео, на котором конгрессвумен второго срока уводит полиция, добавив, что она была арестована во время акции протеста на ступенях Верховного суда за права на аборт.

Видео арестов опубликовал также Ильхан Омар, депутат из Миннесоты.

Представитель Демократической партии из Калифорнии Барбара Ли разместила в Твиттер пост о том, что у человека есть моральная ответственность сопротивляться несправедливым законам.

Представитель демократов из Миссури КориБуш написала в Твиттере, что она и ее коллеги рискую своими телами в борьбе за справедливость.