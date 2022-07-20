Офис Зеленского: Украине будет сложно идти в контрнаступление после зимы

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак утверждает, что в Киеве надеются завершить российскую спецоперацию до наступления зимы.

20 июля, Киев. Лидер офиса Зеленского Андрей Ермак сообщил, что вооружённые силы Украины обязаны завершить российскую спецоперацию до наступления зимы, проведя успешное контрнаступление на ранее утраченные территории, перешедшие под контроль ВС России. По мнению Ермака, после зимы ВСУ будет сложнее вернуть себе отчуждённые земли.

Андрей Ермак связал это с тем, что зимой наступление может заглохнуть, в то время как российская армия сможет легче накапливать ресурсы для своих наступательных действий на другие территории Украины.