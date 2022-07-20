В гонке за замену Бориса Джонсона 3 кандидата изо всех сил борются за два места

В Великобритании продолжается активная гонка за право занять пост премьер-министра страны. На данный момент осталось всего три кандидата.

В очередном туре голосования Риши Сунк набрал 118 голосов. Если бы он получил еще 2 голоса, это гарантировало бы ему место в двойке кандидатов, среди которых будет сделан окончательный выбор премьера.

Министр торговли Пенни Мордаунт получила 92 голоса, ее ближайшая соперниц министр иностранных дел Лиз Трасс – 85.

Кеми Баденох, представитель правого крыла Консервативной партии, набрала всего 59 голосов. Этого недостаточно, чтобы пройти в следующий тур, поэтому она выбывает из гонки.

Теперь для Лиз Трас и Пенни Мордаунт важно добиться расположения сторонников Баденох, а также Тома Тугендхата, который выбыл из конкурса на днях.

Все кандидаты претендуют на место Бориса Джонсона, который ушел с постав лидера партии и премьер-министра после лавины отставок в правительстве.

Когда финалистов останется двое, пройдет голосование 180 000 членов Консервативной партии. Ожидается, что победителя объявят 5 сентября.

Борьба меду кандидатами выявила немало проблем и разногласий в Консервативной партии, которая сейчас имеет большинство в парламенте.