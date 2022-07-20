Бизли: ООН прогнозирует массовый голод и миграцию во всём мире
Глава Всемирной продовольственной программы при ООН Дэвид Бизли предрекает миру массовый голод.
20 июля представитель ООН по продовольственной безопасности Дэвид Бизли заявил, что мир ожидает повальный голод, всеобщая миграция и политическая нестабильность в большинстве стран, если современные политики не будут реагировать на насущные вызовы своевременно.
При этом Бизли уверен, что уже через шесть-двенадцать месяцев множество стран испытают нехватку продовольствия, которая будет лишь первым этапом на пути к появлению настоящего дефицита продуктов питания в мире.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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