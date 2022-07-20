В Иране подготовили законопроект, который запретит держать домашних животных

Иранский парламент готовится рассмотреть законопроект о запрете содержания домашних животных и их выгула.

По мнению авторов законопроекта, домашние животные символизируют западный образ жизни, а его в стране всячески пытаются искоренить.

Если документ будет принят, иранцы должны будут обращаться в специальный правительственный комитет с просьбой разрешить им держать дома собаку или кошку.

За ввоз и перевозку, покупку и продажу питомцев предусмотрен штраф около 800 долларов. Транспортное средство, в котором перевозят таких животных, конфискуется на 3 месяца.

По исламской традиции собаки считаются «грязными» животными. Ранее полицейские уже задерживали людей, которые гуляли с питомцами. Бал даже создана «тюрьма» для изъятых собак.

Одна из причин введения запрета – отсутствие в стране импортного корма для животных. Его нельзя ввозить уже три года из-за санкций, а производство отечественного аналога так и не наладили.

Против домашних животных выступает и иранское духовенство. Считается, что выгул собак вызывает панику среди населения.

Дебаты по поводу запрета домашних питомцев начались более 10 лет назад. Тогда депутаты предлагали конфисковывать кошек и собак, передавать их в зоопарк или оставлять в пустыне.