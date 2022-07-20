Издание Il Fatto Quotidiano сообщило, что западные государства не смогли правильно оценить сильные стороны российской экономики.

Итальянское новостное агентство Il Fatto Quotidiano утверждает, что государства коллективного Запада недооценили прочность экономики России при принятии решения о новых антироссийских санкциях, связанных с военной спецоперацией на Украине.

По данным журналистов из Италии, на Западе не учли, что российский сектор энергетического сырья, промышленность и сельскохозяйственный сектор составляют основу экономки РФ.

В то же время публицисты Il Fatto Quotidiano напомнили, что США и Евросоюз ввели санкции против банковского сектора, сферу услуг и туризма России, чт не слишком ослабило российскую экономику.