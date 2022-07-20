В крови 21 подростка, погибшего в таверне в ЮАР, нашли метанол

Полиция ЮР продолжает расследовать загадочную смерь 21 подростка в ночном клубе. Сообщается, что клинические исследования выявили во всех телах токсичное химическое соединение метанол.

Сейчас специалисты определяют, был ли его уровень достаточным, чтобы убить молодых людей.

Заместитель директора клинической службы провинции Восточный Кейп доктор Лита Мативане говорит, что окончательные результаты исследований еще не получены.

Метанол — это токсичная форма спирта, которая используется в промышленности в качестве растворителя, пестицида или альтернативного источника топлива. Он не используется в производстве алкоголя, продаваемого для потребления человеком.

Пока нет информации о том, как метанол попал в организмы подростков.

По словам Мативане, отравление алкоголем и вдыхание угарного газа были исключены как возможные причины смерти, хотя следы обоих были обнаружены в телах всех 21 жертвы.

Подростки скончались в таверне Enyobeni в городке Scenery Park в восточном Лондоне рано утром 26 июня.

Многие из них были найдены мертвыми внутри клуба на столах и диванах. Другие умерли уже после срочной доставки в местные медицинские учреждения.