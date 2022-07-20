Власти Китая извинились за то, что врывались в дома, чтобы доставить людей в карантинный отель

Власти южного Китая принесли извинения за то, что врывались в дома людей, которых доставляли в карантинный отель. Это стало одним из примеров жестких мер, принимаемых в стране для борьбы с коронавирусом.

Государственные СМИ сообщили, что 84 дома в жилом комплексе в районе Ливань города Гуанчжоу были вскрыты с целью найти прячущихся внутри близких контактов и продезинфицировать помещения.

Издание Global Times сообщает, что впоследствии двери были опечатаны, в них установили новые замки.

Правительство района Ливань принесло извинения за такое жестокое поведение и пообещало провести расследование, чтобы наказать виновных.

Несмотря на растущие экономические издержки и нарушение жизни граждан, которые продолжают подвергаться плановому тестированию и карантину, власти Китая продолжают придерживаться политики «нулевого COVID».

В социальных сетях были задокументированы многочисленные случаи, когда полиция и медицинские работники врывались в дома по всему Китаю во имя мер по борьбе с COVID-19.

В некоторых были выломаны двери, а жителям угрожали наказанием, даже если у них был отрицательный результат на вирус.

Власти потребовали запереть жителей многоквартирных домов, где были выявлены случаи заболевания, возвели стальные барьеры, чтобы они не могли покинуть свои дома, и приварили железные решетки к дверям.