Самую большую в мире атомную подлодку РФ «Дмитрий Донской» утилизируют

Российская подлодка "Дмитрий Донской" выведена из состава военно-морского флота России для утилизации.

Информационное агентство "РИА Новости" сообщает, что российская подлодка "Дмитрий Донской", являющаяся самым большим в мире атомным судном, выведена из состава флота для утилизации. "Дмитрий Донской" был построен в 1980 году, а в 2002 году данная подлодка была модернизирована для использования ракет "Булава".

Примечательно, что наименование "Дмитрий Донской" уже успели дать дрогой российской военной подлодке типа "Борей-А", которая была создана на Северном машиностроительном заводе.