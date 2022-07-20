Самую большую в мире атомную подлодку РФ «Дмитрий Донской» утилизируют
Российская подлодка "Дмитрий Донской" выведена из состава военно-морского флота России для утилизации.
Информационное агентство "РИА Новости" сообщает, что российская подлодка "Дмитрий Донской", являющаяся самым большим в мире атомным судном, выведена из состава флота для утилизации. "Дмитрий Донской" был построен в 1980 году, а в 2002 году данная подлодка была модернизирована для использования ракет "Булава".
Примечательно, что наименование "Дмитрий Донской" уже успели дать дрогой российской военной подлодке типа "Борей-А", которая была создана на Северном машиностроительном заводе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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