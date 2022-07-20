Агрономы назвали главные правила ухода за свеклой в середине лета
За свеклой необходимо ухаживать на протяжении всего периода вегетации. Но особенно важен для этой культуры летний уход.
Лучший урожай свеклы можно получить, если посадить ее в нейтральную почву на солнечном месте и сразу внести перегной.
Между растениями должно быть не менее 10 см, иначе оно даст только ботву. Если посадки более густые, их необходимо прореживать.
Вторая половина лета – время созревания корнеплода. В этот период необходимы калийные удобрения.
Можно использовать древесную золу. В ней содержится не только калий, но и целый комплекс микроэлементов.
Для приготовления настоя стакан золы разводят в 10 л воды, настаивают 12 часов и поливают растения. Дополнительно разводить состав не нужно.
Для сладости и насыщенного цвета свеклу поливают раствором поваренной соли. 1 ст.л. нужно растворить в 10 л воды и провести 1-3 подкормки в июле-августе.
Повысить урожайность свеклы можно с помощью внекорневой подкормки на основе бора. Для этого 1 ч.л. борной кислоты разводят в стакане горячей воды и добавляют в емкость с 10 л воды.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Евросоюз планирует вывести из под введенных санкций активы российских банков
Огородники раскрыли секреты выращивания большого урожая баклажанов
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
Фермеры рассказали, почему чахнет перец и что с этим делать
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска