Агрономы назвали главные правила ухода за свеклой в середине лета

За свеклой необходимо ухаживать на протяжении всего периода вегетации. Но особенно важен для этой культуры летний уход.

Лучший урожай свеклы можно получить, если посадить ее в нейтральную почву на солнечном месте и сразу внести перегной.

Между растениями должно быть не менее 10 см, иначе оно даст только ботву. Если посадки более густые, их необходимо прореживать.

Вторая половина лета – время созревания корнеплода. В этот период необходимы калийные удобрения.

Можно использовать древесную золу. В ней содержится не только калий, но и целый комплекс микроэлементов.

Для приготовления настоя стакан золы разводят в 10 л воды, настаивают 12 часов и поливают растения. Дополнительно разводить состав не нужно.

Для сладости и насыщенного цвета свеклу поливают раствором поваренной соли. 1 ст.л. нужно растворить в 10 л воды и провести 1-3 подкормки в июле-августе.

Повысить урожайность свеклы можно с помощью внекорневой подкормки на основе бора. Для этого 1 ч.л. борной кислоты разводят в стакане горячей воды и добавляют в емкость с 10 л воды.