NRK: беженцы из Украины в Норвегии просят еду и думают о проституции
Издание NRK утверждает, что украинские беженцы в Норвегии стоят в очередях за бесплатной едой и думают о занятии проституции для своего выживания.
20 июля зарубежная газета NRK сообщила, что в норвежском городе Ставангер образовалась проблема украинских беженцев, которые жалуются на то, что выделяемых им государством денег недостаточно для выживания. По этой причине украинцы в Норвегии требуют бесплатной еды в очередях к волонтёрским организациям.
Вместе с тем журналисты NRK уведомляют, что многие из приехавших в Норвегию граждан Украины признались в мыслях о желании заняться проституцией для повышения уровня своего финансового благополучия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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