Огородники раскрыли секреты выращивания большого урожая баклажанов
При соблюдении несложных правил посадки и выращивания баклажанов можно получить огромный урожай этих вкусных и полезных овощей.
Для начала нужно подобрать сорт, подходящий для климатических условий и посеять семена на рассаду в конце февраля.
Впоследствии рассада высаживается в теплицу. Делается это в мае, предварительно грядки удобряются, а в лунки добавляется биогумус.
Кусты баклажанов обязательно нужно формировать. Для этого удаляют все листья и пасынки, находящиеся на стебле ниже развилки.
На этой части стебля появляются бутоны и завязи, но плоды здесь не созревают. При этом растение тратит питательные вещества на ненужное цветение, а не на формирование плодов.
Впоследствии кусты нужно осматривать и убирать пасынки до развилки по мере необходимости. Прикорневые пасынки также убирают.
Раз в 7-10 дней баклажаны нужно подкармливать гуматом натрия, зеленым удобрением, жидким биогумусом, чередуя их. Под кусты можно насыпать золу.
Возле кустов желательно установить колышки, чтобы они не сгибались и не ломались под тяжестью плодов. Урожай нужно собирать своевременно, пока баклажаны не выросли слишком большими.
Опубликовано: Светлана Репина
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Огородники раскрыли секреты выращивания большого урожая баклажанов
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