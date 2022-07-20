Огородники раскрыли секреты выращивания большого урожая баклажанов

При соблюдении несложных правил посадки и выращивания баклажанов можно получить огромный урожай этих вкусных и полезных овощей.

Для начала нужно подобрать сорт, подходящий для климатических условий и посеять семена на рассаду в конце февраля.

Впоследствии рассада высаживается в теплицу. Делается это в мае, предварительно грядки удобряются, а в лунки добавляется биогумус.

Кусты баклажанов обязательно нужно формировать. Для этого удаляют все листья и пасынки, находящиеся на стебле ниже развилки.

На этой части стебля появляются бутоны и завязи, но плоды здесь не созревают. При этом растение тратит питательные вещества на ненужное цветение, а не на формирование плодов.

Впоследствии кусты нужно осматривать и убирать пасынки до развилки по мере необходимости. Прикорневые пасынки также убирают.

Раз в 7-10 дней баклажаны нужно подкармливать гуматом натрия, зеленым удобрением, жидким биогумусом, чередуя их. Под кусты можно насыпать золу.

Возле кустов желательно установить колышки, чтобы они не сгибались и не ломались под тяжестью плодов. Урожай нужно собирать своевременно, пока баклажаны не выросли слишком большими.