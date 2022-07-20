Агрономы рассказали, какие сложности могут возникнуть при выращивании тыквы

Обычно вырастить хорошую тыкву совсем нетрудно. Но иногда растение преподносит неприятные сюрпризы, многих из которых можно избежать.

Бывает, что семена тыквы не прорастают. Это случается, если они загнивают или при низкой температуре почвы. Сажать растение нужно на солнечном месте, когда грунт хорошо прогреется.

Если всходы слишком слабые и медленно развиваются, стоит подкормить их раствором птичьего помета в соотношении 1:10.

У тыквы могут подгнивать корни, в основном из-за внесения азотных удобрений, которые снижают морозостойкость растения. Подкармливать тыкву такими составами нужно только при достаточно высоких ночных температурах.

Небольшое количество завязей, их гниение – это следствие холодной и дождливой погоды. Еще одна причина – отсутствие опылителей.

Для решения проблемы в солнечный теплый день нужно срезать все мужские цветки. У них всегда есть длинная цветоножка. После этого верхней частью тычинок нужно коснуться пестика женского цветка.

Полное отсутствие завязей бывает при чрезмерном внесении подкормок. Медленное развитие плодов часто связано с их затенением крупными листьями. Их необходимо удалить.

Иногда растение плохо усваивает питательные вещества. В этом случае нужно присыпать плечи грунтом, чтобы образовались новые корни.