Огородники объяснили, как бороться с вредителями капусты народными методами

Капусту достаточно часто атакуют вредители. Если на кочанах появляются мелкие отверстия, значит, ее облюбовали насекомые. С ними обязательно нужно бороться.

Существует множество инсектицидов против вредителей. Но вполне реально решить проблему народными методами без использования химии.

Отвар сельдерея или настой листьев табака помогут избавиться от слизней, крестоцветной блошки, капустной мухи и прочих вредителей. Сельдерей нужно порезать, залить водой, прокипятить и настоять.

Затем раствор процеживают и опрыскивают растения. Можно воспользоваться уксусным раствором: 1 стакан уксуса 9% на ведро воды.

Еще одно эффективное и при этом бесплатное средство от вредителей – настой одуванчиков. 0,5 кг растения нужно измельчить в мясорубке, залить 10 л кипятка, настоять и процедить.

Насекомых отлично устраняют раствор нашатырного спирта, а также настой чеснока и помидоров.

Стакан пасынков томатов и такое же количество измельченного чеснока заливают 10 л воды, перед опрыскиванием добавляют жидкое мыло.

Хороший эффект в борьбе с вредителями на капусте дают отвар картофельных очитков, настой аптечной ромашки или горького перца, раствор молока и йода, валерианы.