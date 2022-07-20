Агрономы рассказали, как вырастить много кабачков

Кабачки известны своей неприхотливостью. Но даже у этих растений есть свои требования к ходу. Если соблюдать основные правила, растение порадует обильным урожаем.

Первое правило – грамотный выбор семян. Лучше отдавать предпочтение современным сортам и гибридам с повышенной устойчивостью к перепадам температур.

Сажают кабачки на светлых метах, в тени они плохо плодоносят, чаще заболевают мучнистой росой. Подойдет для этой культуры и полутень.

Почва должна быть рыхлой. При посадке стоит добавить в лунку компост, чтобы повысить плодородность грунта.

Расстояние между растениями должно составлять не менее 60 см, иначе растения будут затенять друг друга. Слишком густая посадка сокращает урожай.

Кабачки нужно регулярно поливать, не допуская пересыхания земли. На каждый куст должно уходить примерно 10 л воды.

Для получения хорошего урожая растения нужно подкармливать. Для этого подойдут травяной настой или настой навоза. Но второй нельзя использовать слишком часто, иначе начнется жирование.

При отсутствии опылителей проводится искусственное опыление: пыльцу с мужского цветка переносят на женский. Предотвратить жирование и насытить кабачки всеми необходимыми им веществами помогают минеральные удобрения.