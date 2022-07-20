Фермеры объяснили, как правильно собирать урожай лука, чтобы сохранить все его полезные свойства
Для сохранения всех полезных свойств лука необходимо соблюдать правила ухода за растением и правильно собирать его урожай.
Не рекомендуется собирать урожай лука в полнолуние или новолуние. Подходящим считается время убывающей луны.
Созревание лука длится примерно 80-90 дней. В зависимости от сроков посадки и погодных условий, собирают его обычно в начале или середине августа.
Примерное время сбора урожая нужно рассчитать заранее, примерно за месяц «положить» лук. Это ускорит поступление питательных веществ в луковицу.
Есть еще один способ ускорить созревание: открыть луковицу примерно за неделю до уборки, убрать с нее грунт, чтобы она начинала подсыхать. После выкапывания лука перья оставляют сохнуть на неделю.
Высушить лук можно разными способами. Его подвешивают на веревки, раскладывают на заборе или прямо на грядке, а также в теплице.
Ни в коем случае нельзя стучать луковицами друг об друга. Таким способом легко повредить их.
Лучше всего собирать урожай утром в солнечный день. К вечеру они слегка подсохнут. Луковицы необходимо прятать от дождя, чтобы они не дали корни и не стали непригодными для еды.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Reuters: Евросоюз планирует вывести из под введенных санкций активы российских банков
Агрономы рассказали, нужно ли обрывать нижние листья у капусты и как правильно это делать
Зеленский уволил главу СБУ Баканова за неисполнение обязанностей, повлекшее жертвы
РИА Новости: армия Украины позволяет откупиться от мобилизации за $5 тысяч
Войска России уничтожили американскую РСЗО HIMARS возле Красноармейска