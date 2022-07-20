Фермеры объяснили, как правильно собирать урожай лука, чтобы сохранить все его полезные свойства

Для сохранения всех полезных свойств лука необходимо соблюдать правила ухода за растением и правильно собирать его урожай.

Не рекомендуется собирать урожай лука в полнолуние или новолуние. Подходящим считается время убывающей луны.

Созревание лука длится примерно 80-90 дней. В зависимости от сроков посадки и погодных условий, собирают его обычно в начале или середине августа.

Примерное время сбора урожая нужно рассчитать заранее, примерно за месяц «положить» лук. Это ускорит поступление питательных веществ в луковицу.

Есть еще один способ ускорить созревание: открыть луковицу примерно за неделю до уборки, убрать с нее грунт, чтобы она начинала подсыхать. После выкапывания лука перья оставляют сохнуть на неделю.

Высушить лук можно разными способами. Его подвешивают на веревки, раскладывают на заборе или прямо на грядке, а также в теплице.

Ни в коем случае нельзя стучать луковицами друг об друга. Таким способом легко повредить их.

Лучше всего собирать урожай утром в солнечный день. К вечеру они слегка подсохнут. Луковицы необходимо прятать от дождя, чтобы они не дали корни и не стали непригодными для еды.