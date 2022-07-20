РИА Новости: армия Украины позволяет откупиться от мобилизации за $5 тысяч

Издание "РИА Новости" утверждает, что на Украине можно откупиться от призыва в армию за 5 тысяч долларов.

Агентство "РИА Новости" со ссылкой на информатора утверждает, что в последние месяцы ВСУ проводят принудительную мобилизацию жителей сельской местности Украины, поскольку у тех не хватает средств, чтобы откупиться от призыва в армию.

По данным "РИА Новости", командование армии Украины позволяет не призываться на воинскую службу даже в условиях военного времени в случае дачи взятки от пяти тысяч долларов США.