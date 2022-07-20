Агрономы рассказали, нужно ли обрывать нижние листья у капусты и как правильно это делать

Удаление нижних листьев с капусты не всегда оправдано. К этому процессу следует подходить аккуратно.

В нижних листьях капусты содержатся полезные вещества, которые помогают кочану созревать. Если их убрать, огородная культура замедлит свой рост, пока снова не вырастит листья.

У этих листьев также есть особый налет, который защищает растение от болезней. Если заболевание уже появилось, обрывание листьев не поможет от него избавиться.

Удаление листьев со здорового растения ослабляет его, позволяет насекомым откладывать яйца внутри. Обрыв нижних листьев не способствует увеличению кочана.

Обрыв листьев нарушает терморегуляцию растений, но помогает кочанам стать более крепкими и упругими.

Но можно удалить лишние листья при слишком плотной посадке, для защиты от перезревания и растрескивания кочанов, при появлении признаков гниения.

На крупных нижних листьях может скапливаться влага во время дождя или полива. Из-за этого растение начинает гнить.

Листья с капусты обрывают в конце августа в сухую погоду. Убирать их нужно постепенно, не все сразу. Срезу дезинфицируют и обрабатывают золой.