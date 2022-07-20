Reuters: Япония совершила самую дорогую в истории страны покупку газа

Издание Reuters утверждает, что одна из японских компаний осуществила самую дорогую в истории государства сделку по покупке СПГ.

Американская газета Reuters сообщает, что японская сталелитейная компания Nippon Steel Corp приобрела сжиженный природный газ на сумму от 132 до 135 миллионов долларов США. Данный вывод основан на размерах корабля LNGC, который является судном-перевозчиком газа в Японию.

Аналитики Reuters сообщают, что сделка Nippon Steel Corp по покупке газа была самой крупной в истории Японии и является следствием боязни Токио перебоев с поставками СПГ из России, поскольку ранее Владимир Путин подписал указ о смене оператора газового проекта "Сахалин-2", который поставлял газ японскому государству.