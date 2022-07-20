Садоводы рассказали, как увеличить урожай жимолости
Выращивание жимолости становится все более популярным. Растение неприхотливо в уходе, его ягоды рано созревают, из них получаются вкусные блюда и заготовки. Есть способы увеличить урожай.
Жимолость относится к растениям с перекрестным опылением. По этой причине кусты лучше сажать группами, чтобы добиться хорошего опыления.
Немаловажный фактор в плане урожая – присутствие насекомых-опылителей. Чем больше пчел и шмелей будет возле растения в период его цветения, тем богаче будет урожай.
Привлечь насекомых помогает опрыскивание кустов сладким раствором. Для его приготовления несколько ложек меда или сахара нужно развести в 10 л воды.
Сажать жимолость нужно на открытом солнечном участке, в идеале так, чтобы во второй половине дня растение оказывалось в тени.
Кустарник лучше всего плодоносит на легких почвах, на которых не застаивается влага. При посадке саженцы заглубляют в землю на 4-5 см.
До начала цветения жимолость подкармливают азотными удобрениями, например, аммиачной селитрой. Во время цветения актуальны зольные подкормки и калийно-фосфорные минеральные удобрения.
В период формирования и созревания плодов нужен обильный полив. В остальное время растению не требуется большое количество воды.
Опубликовано: Светлана Репина
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