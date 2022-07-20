Садоводы рассказали, как увеличить урожай жимолости

Выращивание жимолости становится все более популярным. Растение неприхотливо в уходе, его ягоды рано созревают, из них получаются вкусные блюда и заготовки. Есть способы увеличить урожай.

Жимолость относится к растениям с перекрестным опылением. По этой причине кусты лучше сажать группами, чтобы добиться хорошего опыления.

Немаловажный фактор в плане урожая – присутствие насекомых-опылителей. Чем больше пчел и шмелей будет возле растения в период его цветения, тем богаче будет урожай.

Привлечь насекомых помогает опрыскивание кустов сладким раствором. Для его приготовления несколько ложек меда или сахара нужно развести в 10 л воды.

Сажать жимолость нужно на открытом солнечном участке, в идеале так, чтобы во второй половине дня растение оказывалось в тени.

Кустарник лучше всего плодоносит на легких почвах, на которых не застаивается влага. При посадке саженцы заглубляют в землю на 4-5 см.

До начала цветения жимолость подкармливают азотными удобрениями, например, аммиачной селитрой. Во время цветения актуальны зольные подкормки и калийно-фосфорные минеральные удобрения.

В период формирования и созревания плодов нужен обильный полив. В остальное время растению не требуется большое количество воды.