Bloomberg: Киссинджер предостерёг Байдена от бесконечного конфликта с Китаем

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер опасается, что Джо Байден может вовлечь США в вечное противостояние с Китаем.

20 июля американская газета Bloomberg взяла интервью у экс-госсекретаря Соединённых Штатов Генри Киссинджера, который заявил, что Джо Байдену следует оставить идею вечного противостояния между США и Китаем. Киссинджер согласен, что Вашингтону нельзя допустить доминации Пекина в мире, однако китайско-американские отношения не следует портить.

Примечательно, что ранее Генри Киссинджер допускал, что халатность Джо Байдена на посту президента США в отношениях с Китаем может привести к трагедии, сопоставимой с Первой мировой войной.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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