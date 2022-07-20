Bloomberg: Киссинджер предостерёг Байдена от бесконечного конфликта с Китаем
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер опасается, что Джо Байден может вовлечь США в вечное противостояние с Китаем.
20 июля американская газета Bloomberg взяла интервью у экс-госсекретаря Соединённых Штатов Генри Киссинджера, который заявил, что Джо Байдену следует оставить идею вечного противостояния между США и Китаем. Киссинджер согласен, что Вашингтону нельзя допустить доминации Пекина в мире, однако китайско-американские отношения не следует портить.
Примечательно, что ранее Генри Киссинджер допускал, что халатность Джо Байдена на посту президента США в отношениях с Китаем может привести к трагедии, сопоставимой с Первой мировой войной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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