Китайский военный Ши И заявил, что США являются разрушителем стабильности не только в тайваньском регионе, но и во всём мире.

Официальный представитель Восточной зоны командования армии Китая Ши И опубликовал новый пост в местной соцсети WeChat, где назвал США спонсором разрушения мира и стабильности. Таким образом И прокомментировал недавний проход военного эсминца США USS Benfold недалеко от побережья Тайваня.

Примечательно, что в ходе приближения американского корабля USS Benfold в тайваньскому острову китайские военные постоянно сопровождали судно США, отслеживая его активность.