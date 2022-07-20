Командир армии Китая считает США разрушителем мира и стабильности
Китайский военный Ши И заявил, что США являются разрушителем стабильности не только в тайваньском регионе, но и во всём мире.
Официальный представитель Восточной зоны командования армии Китая Ши И опубликовал новый пост в местной соцсети WeChat, где назвал США спонсором разрушения мира и стабильности. Таким образом И прокомментировал недавний проход военного эсминца США USS Benfold недалеко от побережья Тайваня.
Примечательно, что в ходе приближения американского корабля USS Benfold в тайваньскому острову китайские военные постоянно сопровождали судно США, отслеживая его активность.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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