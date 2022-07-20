Шмидт: трубопроводный газ из России спасёт Германию в ближайшую зиму

Депутат немецкого бундестага Евгений Шмидт утверждает, что Германия заинтересована в запуске российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2".

Немецкий парламентарий Евгений Шмидт утверждает, что только поставки дешёвого газа из России спасут Германию от энергетического кризиса грядущей зимой. При этом Шмидт отметил, что снижение цен на газ для поставок их в Германию возможно, если позволить России запустить оба газопровода проекта "Северный поток".

Также Евгений Шмидт посоветовал немецкому правительству прекратить поддерживать антироссийские санкции Евросоюза, поскольку они больше вредят самой Германии, нежели России.