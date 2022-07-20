На знаменитой плотине Гувера в США прогремел сильный взрыв и возник пожар
На знаменитой плотине Гувера в США прогремел взрыв и возник пожар, который был быстро потушен местными пожарными.
По данным агентства Reuters, никто не пострадал. Записи появились в сети, но пока официально не подтверждены.
"Как только мы прибыли на место происшествия, мы взяли ситуацию под контроль. Пожар был потушен", - сообщила менеджер по связям с общественностью Боулдер-Сити Лиза ЛаПланте, цитируемая Reuters.
Она добавила, что "никому не понадобилась медицинская помощь , но появившиеся подразделения были готовы к любым неожиданностям".
Записи инцидента появляются в соцсетях , однако сервисы пока не подтвердили их правдивость. На одном из материалов видно небольшой взрыв и черный дым и огонь, исходящие от основания плотины.
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Плотина Гувера — одно из самых известных сооружений такого типа в мире. Он расположен на границе штатов Невада и Аризона на реке Колорадо недалеко от города Лас-Вегас, а его строительство было завершено в 1936 году. На момент открытия это было самое большое бетонное сооружение и крупнейшая гидроэлектростанция в мире.
Строительство плотины создало озеро Мид, которое является крупнейшим пойменным водоемом в Соединенных Штатах. Плотина имеет решающее значение для снабжения водой 25 миллионов человек в таких городах как Лос-Анджелес, Сан-Диего, Феникс, Тусон и Лас-Вегас.
Опубликовано: Николай Скира
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