Кадыров заявил, что следующей после взятия Киева будет Польша

В опубликованной во вторник записи лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров пригрозил Польше.

"Разрабатываем план демилитаризации стран НАТО. Первая на очереди — после завоевания Киева — Польша", — написал Рамзан Кадыров в Telegram.

Рамзан Кадыров заявил, что обсудит новые военные планы со своими соратниками. Главным героем записи был его советник Апта Алаудинов. 

"Апта противостоял украинскому оккупанту своими добровольцами и вторым корпусом народного ополчения. В его распоряжении не было профессионально подготовленных воинских частей и частей тяжелой техники. Его заслуги значительны: он участвовал в освобождении 36 населенных пунктов, в том числе четырех городов", - написал политик. 

Он добавил, что "наконец-то удалось плодотворно побеседовать за вечерним чаем и подробно обсудить тактику наших подразделений, взвесить все за и против и подумать о задачах на будущее".

Также Рамзан Кадыров в очередной раз решил пригрозил Польше.

"Планы впечатляют. Мы уже разрабатываем план демилитаризации стран НАТО. На очереди после завоевания Киева - Польша", — сказал он.

Опубликовано: Николай Скира

 

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