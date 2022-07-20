Елена Зеленская, первая леди Украины, собирается выступить перед Конгрессом США после встречи с Блинкеном

Елена Зеленская в качестве благотворительного посла от лица Украины будет выступать перед Конгрессом США для защиты и обеспечения помощи беженцам.

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с госсекретарем Энтони Блинкеном в Соединенных Штатах в понедельник, перед своим обращением к Конгрессу в Капитолии США в конце этой недели.

Лидеры двух стран обсудили продолжающуюся войну Украины с Россией и гуманитарные усилия по оказанию помощи украинским беженцам, перемещенным в результате боевых действий, а также действий предотвращающих голод в местах боевых действий. Отдельные переговоры будут проводиться и с Владимиром Зеленским.

Блинкен также подчеркнул “приверженность США поддержке победы Украины и подтвердил, что они  будут продолжать оказывать помощь, чтобы помочь Украине ответить на значительные экономические и гуманитарные вызовы, с которыми она сталкивается, включая поддержку инициативы первой леди по охране психического здоровья граждан, пострадавших от войны”.

Зеленская встретится с законодателями в среду, где выступит с речью перед палатой представителей. Ожидается, что первая леди Украины также проведет свою вторую личную встречу с первой леди Джилл Байден. Елена всячески старается поддержать земляков в непростой ситуации и делает все возможное, чтобы прибывшие беженцы получили достойную помощь.

Опубликовано: Силивончик Алина

 

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