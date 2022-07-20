Рамзан Кадыров: Польша — первая в очереди на демилитаризацию после завоевания Киева

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что уже работает над планом демилитаризации стран НАТО, и Польша стоит первой в очереди после завоевания Киева.

Чеченский лидер добавил новую запись в свой Telegram-канал. В нем он хвалит своего близкого соратника Апта Алаудинова.

"Он противостоял украинскому оккупанту вместе со своими добровольцами и вторым корпусом Народной милиции ЛНР, не имея в своем распоряжении ни профессионально подготовленных военных специалистов, ни подразделений тяжелой техники, принимал участие в освобождении 36 населенных пунктов, в том числе 4 городов", — написал Кадыров.

По его словам, недавно Алаудинов вернулся из командировки в Москву.

"И вот, наконец, за вечерним чаем удалось плодотворно побеседовать и подробно обсудить тактику наших подразделений, взвесить все за и против и подумать о следующих задачах", — подчеркнул он.

Он отметил, что эти "планы впечатляют".

"Мы уже прорабатываем план демилитаризации стран НАТО, и Польша — первая в очереди после завоевания Киева", — написал Кадыров.