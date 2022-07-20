Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной

20 июля МИД Сирии сообщил о разрыве всех дипломатических отношений с Украиной.

Утром среды Министерство иностранных дел Сирии сообщило, что официальный Дамаск принял решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Ранее аналогичное заявление сделала украинская сторона, которая первой объявила о прекращении дипломатических сношений с Сирией.

Примечательно, что Украина разорвала дипотношения с сирийским государством после того, как Сирия признала независимость республик Донбасса ДНР и ЛНР.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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