Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной
20 июля МИД Сирии сообщил о разрыве всех дипломатических отношений с Украиной.
Утром среды Министерство иностранных дел Сирии сообщило, что официальный Дамаск принял решение о разрыве дипломатических отношений с Украиной. Ранее аналогичное заявление сделала украинская сторона, которая первой объявила о прекращении дипломатических сношений с Сирией.
Примечательно, что Украина разорвала дипотношения с сирийским государством после того, как Сирия признала независимость республик Донбасса ДНР и ЛНР.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Сирия объявила о разрыве дипломатических отношений с Украиной
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