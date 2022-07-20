Зубная щетка из наночастиц: новая разработка будущего

Базовая конструкция зубной щетки не изменилась за тысячу лет — конечно, есть моторы и разные материалы , но это по-прежнему палочки с прикрепленной щетиной. Исследователи показали, что наночастицы, изменяющие форму, могут успешно чистить зубы.

Эти частицы могут не только превращаться в формочки для чистки зубов, но и оказывать антимикробное действие, уничтожая бактерии, вызывающие зубной налет.

Объединенная команда разработчиков использовала магнитные поля для манипулирования наночастицами оксида железа, сначала протестировав их на пластине, изготовленной из материала, похожего на зуб.

Затем команда перешла к 3D-печатным копиям зубов. Наконец, они протестировали щетки из наночастиц на реальных зубах, которые были установлены реалистичным образом, имитируя человеческий рот. Тесты показывают, что эти наночастицы могут образовывать щеткообразные формы, способные отслаивать биопленки, которые приводят к разрушению зубов.

Они также могут проходить между зубами, как зубная нить. Все это время наночастицы способствуют выработке свободных радикалов, которые еще больше разрушают бактерии.

Хотя щетка для серой слизи не была протестирована в реальном человеческом рту, исследователи в восторге от ее возможностей. Лабораторные тесты показывают, что наночастицы можно запрограммировать практически на что угодно.

Они могут имитировать более длинные или короткие щетинки, а также различную степень жесткости. Таким образом, может оказаться возможным сконфигурировать систему в соответствии с индивидуальными потребностями каждого человека в области гигиены полости рта. Это может помочь тем, кто просто пренебрегает гигиеной полости рта, а также тем, кому не хватает сил или ловкости рук, чтобы самостоятельно почистить зубы.