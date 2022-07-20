Акиньшина рассказала об отношениях с Козловским

Известная российская актриса Оксана Акиньшина поделилась впечатлением от работы со своим коллегой Данилой Козловским. Паре приписывают роман, но никаких официальных комментариев по поводу знаменитости не делали.

Известные российские актёры Оксана Акиньшина и Данила Козловский были заняты в съёмках картины "Чернобыль", после совместной работы звёзды экрана стали тесно общаться.

Акиньшина поведала о работе с Козловским. Артистка говорит об коллеге с теплом и трепетом.

В процессе совместной работы актёров над фильмом "Чернобыль" Оксана сделала вывод, что ей не приводилось раньше встречать таких людей, как Данила, который не жалеет времени на своих артистов.

В этом проекте Козловский был режиссёром и играл одного из главных персонажей.

Артистка поделилась впечатлением от съёмок "Чернобыля":

Очень редко, когда съемочная площадка дышит как один организм, пашет на все сто, вне зависимости от статуса или должности. На съемках "Чернобыля" мы все стали семьей, существовали на одной общей энергии весомый период времени. Это такие воспоминания, которые сложно быстро забыть и пережить.

В последнее время беспрестанно обсуждают слухи о том, что Акиньшина и Козловский состоят в романтических отношениях. Появилась такая информация именно после сотрудничества артистов в прцессе работы над "Чернобылем".

Говорили даже, что артист ушёл из семьи, бросив супругу Ольгу Зуеву и своих дочерей, рождённых в этом браке.

Оксана и Данила стали частенько посещать светские мероприятия вместе, а в начале 2021 года Акиньшина пришла поддержать Козловского на премьере его сериала "Карамора", где парочка держалась за руки, демонстрируя свои чувства.

Официальных комментариев актёры так и не давали.