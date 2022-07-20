Калныньш отрёкся от своих ролей в российском кино
Любимый россиянами прибалтийский актёр Ивар Калныньш в свете политической ситуации в мире принял решение отречься от своих работ в кино РФ.
Любимый россиянами латвийский актер Ивар Калныньш принял решении отречься от РФ и многочисленных ролей, которые играл в кинокартинах, снятых в российском государстве.
Свою позицию звезда экрана обозначил, выступая в рамках Ютуб-шоу "Живой гвоздь". Популярный артист признался, что большинство его работ в кино связано со сценами в СССР и РФ.
Все мне тихо завидовали. Но сейчас невозможно находиться в двух местах одновременно.
Актёр заметил, что его отношение к России резко изменилось после начала спецоперации на Донбассе.
Калныньш в настоящее время трудится в 2-ух театрах Риги, а работать в РФ он больше не намерен. В связи с нынешней ситуацией артист сожалеет о том, что раньше так много снимался в российских фильмах, а сейчас они для актёра не значат ровным счётом ничего.
Выбросить все на фиг!
Несмотря на свою однозначную позицию относительно действий властей РФ, всех своих российских коллег и режиссеров, с которыми сотрудничал, он поблагодарил.
73-летний Калныньш убеждён, что в Латвии для него всегда найдется творческая работа.
Ранее сообщалось, что писатель Михаил Шахназаров раскритиковал очередное высказывание актрисы Чулпан Хаматовой против России. Напомним, что после начала спецоперации артистка обосновалась в Риге.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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Калныньш отрёкся от своих ролей в российском кино
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