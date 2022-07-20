Бубонная чума в России, есть ли вероятность распространения?

На днях был выявлен первый случай заражения бубонной чумой в Китае. О вероятности распространения данного заболевания в России рассказал врач-терапевт Алексей Водовозов.

Ранее в китайском городе Иньчуань был выявлен случай заболевания бубонной чумой среди людей. Во всей черте города и его окрестностях был введён четвертый уровень чрезвычайных мер.

В связи с распространением заболевания Роспотребнадзор издал официальный документ, в котором рекомендовал российским регионам усилить меры в связи с рисками вспышек и завоза чумы.

Врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов в своём интервью Радио Sputnik сообщил, что риск заражения бубонной чумой в России крайне низок, так как эпидемиологические службы РФ умеют распознавать заболевание на ранних стадиях.

Однако риск заражения становиться выше, как только чума выйдет за пределы Китая, - отмечает российский врач.

Казалось бы, средневековое заболевание. ни раз давала о себе знать даже в начале 20 века.

Коэффициент летальности бубонной чумы достигает 30-60, А легочная чума при отсутствии лечения всегда приводит к летальному исходу. Чума успешно лечится антибиотиками, поэтому ранняя диагностика и раннее начало лечения может спасти жизнь.