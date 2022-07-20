Брэд Питт вышел на красную дорожку на премьере фильма в юбке
Всё чаще в Европе и США мужчины стали облачаться в юбки. Задают всем стиль известные личности. На этот раз всемирно известный голливудский актёр Брэд Питт решил выйти в свет в юбке.
Актер Голливуда Брэд Питт удивил нарядом на премьере фильма "Быстрее пули", которая состоялась в Берлине. Артист избрал необычный образ для выхода на красную дорожку.
На звезде мирового экрана можно было наблюдать струящаюся коричневую юбку, жакет такого же цвета и пудровую льняную рубашку.
Как и ожидалось, такой образ 58-летнего актёра пришёлся по душе далеко не всем. Некоторые интернет-пользователи предположили Питту одолжить из гардероба его экс-супруги Анджелины Джоли.
Сеть "украсили" нелестные комментарии по поводу наряда мировой знаменитости:
Только не он! Вот всем можно, но не ему. Он в костюме моей мамы.
Уж без юбки тогда бы пришел, бомж-стайл.
Недавно Питт заявлял, что его кинокарьера подходит к завершению. Видимо, поэтому артист выступает все чаще в роли продюсера.
Также сообщалось, что актёр Голливуда страдает от тяжёлого недуга - прозопагнозии.
Прозопагнозия, или лицевая агнозия - расстройство восприятия лица, при котором способность узнавать лица потеряна, но при этом способность узнавать предметы в целом сохранена.
Актёр признавался, что притворялся, когда узнавал людей, хотя это было не так.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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