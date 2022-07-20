Ученый Горелов рассказал о состоянии россиянина, заболевшего оспой обезьян
Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у гражданина РФ, заболевшего оспой обезьян, прошел инкубационный период.
Член-корреспондент РАН Александр Горелов 20 июля выступил на пресс-конференции, где заявил, что в России в данный момент зафиксирован один случай оспы обезьян.
Он напомнил, что единственный случай оспы обезьян был зафиксирован две недели назад в Санкт-Петербурге.
Болезнью заразился молодой человек, вернувшийся из Европы. Болезнь протекала легко, инкубационный период уже закончился.
Горелов сказал, что продолжения болезни не зафиксировано.
Ранее сообщалось, что больной оспой обезьян содержался в закрытой палате, а все места, которые он посещал, дезинфицировали.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
-
Украинская певица кидала камни в русских на автопробеге в поддержку спецоперации, который состоялся на Кипре
Исполнительница из Украины Юлия Думанская попала на автопробег в защиту спецоперации, который проходил на Кипре. Артистка кидала камни в русских, испытывая при этом большое удовольствие.Подробнее...
-
-
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
NRK: беженцы из Украины в Норвегии просят еду и думают о проституции
Путин заявил, что на восстановление ЛНР и ДНР уйдут годы
Reuters: Евросоюз планирует вывести из под введенных санкций активы российских банков
Шевчук не испугался включения его имени в чёрный список на родине
Госдеп США угрожает Китаю последствиями за любую помощь России