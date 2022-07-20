Ученый Горелов рассказал о состоянии россиянина, заболевшего оспой обезьян

Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что у гражданина РФ, заболевшего оспой обезьян, прошел инкубационный период.

Член-корреспондент РАН Александр Горелов 20 июля выступил на пресс-конференции, где заявил, что в России в данный момент зафиксирован один случай оспы обезьян.

Он напомнил, что единственный случай оспы обезьян был зафиксирован две недели назад в Санкт-Петербурге.

Болезнью заразился молодой человек, вернувшийся из Европы. Болезнь протекала легко, инкубационный период уже закончился.

Горелов сказал, что продолжения болезни не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что больной оспой обезьян содержался в закрытой палате, а все места, которые он посещал, дезинфицировали.