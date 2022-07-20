За месяц до смерти Руслана Писанка пережила семейную трагедию
За месяц до своей кончины актриса и ведущая Руслана Писанка потеряла мать. От горя она так и не смогла оправиться.
За месяц до своей смерти Руслана Писанка потеряла близкого человека. Умела мать знаменитости. От этого удара артистка оправиться так и не смогла.
Мама украинской звезды покинула этот мир в июне текущего года.
Напомним, о что о кончине украинской актрисы и ведущей Русланы Писанки стало известно 19 июля. Известная личность ушла из жизни в 56 лет.
Причиной смерти Писанки стал неизлечимый недуг. Такой информацией поделились близкие артистки.
В последнее время звезда экрана проживала в Германии, где строила карьеру и проходила лечение. От какого заболевания страдала актриса ничего неизвестно.
Её близкие поведали:
Немецкие врачи диагностировали у Русланы тяжелую болезнь. Руся практически никому не говорила о своей болезни. Следила за всеми событиями, помогала, смеялась в трубку, строила планы на будущее. Но болезнь сегодня ночью нашу Русю забрала.
Российским зрителям Руслана знакома по ролям в картинах "Ржевский против Наполеона", "Кавказской пленнице" (ремейке), "Крепостной". Снялась актриса и в небольшой роли культового сериала "Сваты".
В качестве ведущей Писанка работала на таких каналах, как НТВ, на украинском телевидении - на "1+1", "Интер".
Опубликовано: Наталья Гончарова
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