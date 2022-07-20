Режиссёр Кубаев назвал отъезд Анатолия Белого из России большой глупостью

Российский режиссёр Рауф Кубаев обратился к актёру Анатолию Белому, который покинул Россию, предварительно уволившись из театра, которому отдал 19 лет.

Российский режиссер и сценарист Рауф Кубаев обратился к уехавшему из России популярному актеру Анатолию Белому. Поступок звезды отечественной сцены и экрана деятель культуры называет "несусветной глупостью".

Кубаев, который снял картину "Сорок третий номер", где играл Белый, разместил в Сети открытое обращение к знаменитости. Кинодеятель осуждает известного артиста, который решил уехать из России из-за обострения общественно-политической ситуации в соседней Украине.

Если ты не принимаешь, что делает твоя страна, если ты хочешь уехать - уезжай молча. Не надо плевать в сторону остающихся, в сторону своей страны, в сторону пацанов, которые там сейчас погибают. Твой отъезд - на самом деле несусветная глупость, и мне действительно тебя жаль.

Ранее Белый заявлял, что не в состоянии быть актёром в сложившейся ситации, а значит не может радовать и вдохновлять зрителей своим выходом на сцену. Причиной такого состояния артиста является спецоперация России в Украине.

Как многие другие известные личности актёр уехал в Израиль.

Тогда уж не в Израиль с его жарким побережьем надо отправляться, а в монашеский скит - так он страдает за людей. На словах. А по сути это пошлейший актерский пафос.

Так оценил поведение Белого один из актёров МХАТа, где артист трудился долгое время до отъезда из страны.