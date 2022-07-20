Александр Васильев высказался против своих похорон в России

Историк моды Александр Васильев получил предложение приобрести участок на Новодевичьем кладбище. Артист отказался от выгодного приобретения.

Самый известный в России историк моды Александр Васильев получил оригинальное предложение от одного из своих подписчика. Поклонник звезды экрана предложил ему приобрести место на кладбище.

Об этом ведущий передачи "Модный приговор" рассказал в своём микроблоге.

Васильев опубликовал фото письма, суть которого в том, что неравнодушный фолловер знаменитости предлагает продать свое место на Новодевичьем кладбище своему кумиру.

Стоимость участка - всего 8 000 000 российских рублей. Поклонник звезды отечественного экрана уведомил, что цена земли постоянно повышается, по этой причине порекомендовал Васильеву хорошенько поразмыслить над выгодным приобретением.

Васильев, "к сожалению", ответил отказом, не оценив благородные порывы подписчика.

Денис, спасибо! Но откажусь.

Ранее сообщалось, что в последнее время историк моды не может похвастаться богатырским здоровьем. Искусствовед сокрушался по поводу повышения артериального давления, боли в груди, аритмии и головокружения.

Врачи ведущего порадовать ни чем не смогли, диагностировав у него гипертонический криз.