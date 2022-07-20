Прилепин поддержал Охлобыстина в его высказывании о покинувшей Россию элите
Известный в России писатель Захар Прилепин согласен с мнением актёра Иваном Охлобыстиным в отношении знаменитостей, которые уехали из страны, отказав своей родине в поддержке.
Писатель Захар Прилепин целиком и полностью разделяет мнение актера Ивана Охлобыстина, который подверг критике знаменитостей, уехавших за рубеж.
Захар Прилепин - российский политический и общественный деятель, писатель, филолог, публицист. Сопредседатель партии, председатель палаты депутатов партии, член президиума центрального совета партии, член центрального совета политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 22 февраля 2021 года.
Охлобыстин критически высказался о своих коллегах, которые не поддержали родноё государство в тяжёлое время и отчалили за границу. Слова артиста поддержал Прилепин, сделавший репост заявления звезды "Интернов" в своём Телеграм-канале.
Во время Второй Мировой настоящие артисты либо по фронтам ездили с концертами, либо сами по окопам с оружием в руках сидели. Сейчас не так. Не ездят по фронтам, не сидят в окопах. В столичных кафешках томятся, щеки дуют, молча имеют гражданскую позицию.
Актер возмущается ещё и по поводу того, что элита страны испытывает болезненную тягу к роскоши и комфорту на фоне нежелания оказать помощь родному государству на фоне проводимой спецоперации России на Донбассе.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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