Экс-солистка "Ленинграда" рассказала о домогательствах со стороны известной личности

Бывшая вокалистка группы "Ленинград" Алиса Вокс рассказала, что в 17-летнем возрасте к ней приставал режиссёр детского сериала. Назвав его педофилом, Алиса проиграла в суде, так как её обвинили в клевете.

После домогательств экс-вокалистке "Ленинграда" Алисе Вокс пришлось еще выплачивать 500 000 мужчине за то, что та окрестила обидчика педофилом.

В конце 2021 года Алиса Вокс встала на сторону актрисы Елены Прокловой после того, как та обнародовала информацию о домогательствах со стороны именитого режиссера.

Певица намекнула, что понимает, о чем говорит, так как сама столкнулась с подобным. Тогда Вокс не стала вдаваться в детали своей печальной истории, но сейчас решила исправить ситуацию.

Алиса призналась, что в то время ещё не достигла совершеннолетия. Домогался её режиссер детского сериала, где та снималась. Мужчина заставлял девочку трогать свои интимные места.

Мне было 17, я была совсем ребенок. В меня ничего не проникло, заставили потрогать. Очень многие режиссеры именно детских театров, главы спортивных секций, очень многие, к сожалению, которые работают с детьми, имеют к ним нездоровую страсть.

Юная Вокс назвала обидчика педофилом, за что выплачивала компенсацию, так как режиссёр подал на неё в суд, обвинив в клевете и оскорблениях. Вокс проиграла разбирательство, хотя и успешно прошла проверку на полиграфе, показавшем, что девушка говорит правду.