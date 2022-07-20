Европейский союз готовится провести зиму без российского газа

Еврокоммисар Тьерри Бретон заявил о решении ЕС начать подготовку к зиме без импорта природного газа из России.

20 июля еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в ходе пресс-конференции сообщил о решении принятом Брюсселем провести зиму 2022-2023 года без российского газа.

Французский бизнесмен и политик пояснил, что для того, чтобы европейцы не замерзли этой зимой из-за дефицита ископаемых ресурсов, страны Евросоюза будут вынуждены продлить работу атомных и угольных электростанций, не смотря на борьбу лидеров ЕС с климатическим кризисом.