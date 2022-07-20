Украинские солдаты атаковали Запорожскую АЭС
Представители ВГА Энергодара сообщили, что украинские военные обстреляли из беспилотников-камикадзе Запорожскую АЭС.
В среду, 20 июля 2022 года, пресс-служба военно-гражданской администрации Энергодара сообщила о том, что ВСУ нанесли очередные удары по территории Запорожской атомной электростанции, угрозы радиационной безопасности нет.
Согласно предоставленной ВГА Энергодара информации украинские боевики использовали для атаки по Запорожской АЭС ударные беспилотные летательные аппараты. В настоящее время точные обстоятельства произошедшего и нанесённый ущерб выясняется компетентными органами.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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