Рожков рассказал, как нельзя шутить про Маслякова

Капитан команды КВН "Уральские пельмени" Андрей Рожков поведал о том, какие шутки в адрес ведущего юмористического шоу Александра Маслякова отпускать запрещается.

Звезда и капитан команды "Уральские пельмени" Андрей Рожков рассказал о запрещенной шутке в адрес ведущего КВН Александра Маслякова.

"Уральские пельмени" - российское творческое объединение из Екатеринбурга, работающее в комедийном жанре. Организовано в 1993 году как команда КВН. Одна из самых популярных команд КВН, чемпионы Высшей лиги КВН 2000 года.

По словам юмориста, тогда квн-щики отправились на музыкальный фестиваль, который проходил в Юрмале, придумав целый номер про Александра Маслякова.

В центре сюжета инсценировки было поедание тушенки одним из членов команды Дмитрием Соколовым, который предлагал яство исключительно ведущему КВН.

Эта шутка очень зашла залу, хотя не только была придумана в ночь перед съемками, но и никем не утверждена. Нам тогда вырезали практически все шутки, мы рискнули и вставили ее в программу в последний момент без ведома редакторов. И, что называется, попали в точку. Но после этого нас пожурили немножко, сказали так больше не делать.

Ранее Рожков подверг критике жителей Москвы, которые, на его взгляд, отличаются непостоянством. Артист рассказал, что раньше задумывался о переезде в главный город государства из родного Екатеринбурга. Позже Рожков изменил мнение на этот счёт.