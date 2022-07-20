Sky News: Джонсон попрощался с парламентом словами «аста ла виста, бейби»
Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон вызвал негодование у парламентариев своей прощальной речью.
20 июля британский телеканал Sky News сообщил, что бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон выступил на заседании парламента в Вестминстере с прощальной речью, которую он решил закончить фразой Терминатора «аста ла виста, бейби».
Репортёры Sky News сообщили, что данное окончание выступления подавшего в отставку из-за многочисленных скандалов экс-премьера Джонсона вызвало резонанс в парламенте. Отмечается, что бывшая премьер министр Британии Тереза Мэй, пришла в ярость после очередной выходки эксцентричного политика.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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