Sky News: Джонсон попрощался с парламентом словами «аста ла виста, бейби»

Экс-премьер министр Великобритании Борис Джонсон вызвал негодование у парламентариев своей прощальной речью.

20 июля британский телеканал Sky News сообщил, что бывший премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон выступил на заседании парламента в Вестминстере с прощальной речью, которую он решил закончить фразой Терминатора «аста ла виста, бейби».

Репортёры Sky News сообщили, что данное окончание выступления подавшего в отставку из-за многочисленных скандалов экс-премьера Джонсона вызвало резонанс в парламенте. Отмечается, что бывшая премьер министр Британии Тереза Мэй, пришла в ярость после очередной выходки эксцентричного политика.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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