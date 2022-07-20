В Иерусалиме при установке лифта у Стены плача археологи сделали удивительное открытие

В Иерусалиме реализуется проект по установке двух лифтов, которые должны расширить доступ инвалидов к Стене плача. Во время работ обнаружена неожиданная археологическая находка.

Археологи из Еврейского университета в Иерусалиме нашли богато украшенную виллу первого века с собственной ритуальной баней. Она располагается в нескольких шагах от того места, где стояли библейские еврейские храмы.

Сейчас проводятся раскопки для проведения научных исследований артефактов и зданий. Впоследствии их планируется удалить для современного строительства.

Новые лифты помогут посетителям спускаться на 26 м в части стены, которая представляет собой узкий участок неосвоенного склона. Он примыкает к лестнице на восточной окраине Еврейского квартала.

Во время раскопок археологи тщательно отслоили последовательные слои конструкций и обломков, которые накопились за два тысячелетия, в общей сложности более 9 м.

Археолог из Еврейского университета в Иерусалиме Михаил Хабер говорит, что участок земли, где планируется поставить лифт, оставался не тронутым. Это дало возможность увидеть все слои древнего города.

Археолог Орен Гутфельд сказал, что они были удивлены, обнаружив следы реконструкции Иерусалима как римского города Элия Капитолина во 2 веке.

Достигнув скалы, команда Гутфельда и Хабера нашла последнюю находку: частную еврейскую ритуальную баню, вырубленную в известняковом склоне горы и сводчатую из огромных тесаных камней.

Ожидается, что археологические работы будут завершены в течение пяти лет. Но лифты запустят в эксплуатацию только в 2025 году.