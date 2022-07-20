Панин заявил о готовности сжечь свой российский паспорт
Актёр Алексей Панин заявил о том, что ему стыдно за то, что у него имеется паспорт гражданина России.
Скандально известный актёр Алексей Панин, проживающий в Испании после того, как уехал из России, не первый раз высказывается о том, что ему стыдно за наличие российского паспорта.
Журналист Сергей Ивахненко рассказал, что известный артист вновь принёс свои извинения украинцам и заявил, что готов даже "сжечь свой российский паспорт".
Алексей Панин живёт в Испании пару лет. Ранее сообщалось, что звезда экрана пребывает в бедственном положении.
Актер признаётся, что так и не смог отыскать на чужбине стабильную работу, по этой причине ему приходится жить на сбережения.
Накопления знаменитости подходят к концу, что вынуждает ограничивать себя во всём.
Панин описывает квартиру, где проживает сейчас, и последнее время пребывания в РФ.
По советским мерками у меня обычная среднестатистическая квартира с двумя спальнями, залом-студией, балконом, туалетом, ванной. У меня дизайнерского ремонта, нет красивого вида из окна, хотя хотелось бы. Живу на те деньги, которые у меня остались… В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в черном списке.
Панин пожаловался, что если в ближайшее время не найдет работу, то останется совсем без средств к существованию.
Артист признался, что в настоящее время просит друзей оказывать ему финансовую поддержку время от времени.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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