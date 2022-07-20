Панин заявил о готовности сжечь свой российский паспорт

Актёр Алексей Панин заявил о том, что ему стыдно за то, что у него имеется паспорт гражданина России.

Скандально известный актёр Алексей Панин, проживающий в Испании после того, как уехал из России, не первый раз высказывается о том, что ему стыдно за наличие российского паспорта.

Журналист Сергей Ивахненко рассказал, что известный артист вновь принёс свои извинения украинцам и заявил, что готов даже "сжечь свой российский паспорт".

Алексей Панин живёт в Испании пару лет. Ранее сообщалось, что звезда экрана пребывает в бедственном положении.

Актер признаётся, что так и не смог отыскать на чужбине стабильную работу, по этой причине ему приходится жить на сбережения.

Накопления знаменитости подходят к концу, что вынуждает ограничивать себя во всём.

Панин описывает квартиру, где проживает сейчас, и последнее время пребывания в РФ.

По советским мерками у меня обычная среднестатистическая квартира с двумя спальнями, залом-студией, балконом, туалетом, ванной. У меня дизайнерского ремонта, нет красивого вида из окна, хотя хотелось бы. Живу на те деньги, которые у меня остались… В последнее время в России было тяжело с работой из-за моих взглядов. Никто меня не преследовал, но я находился в черном списке.

Панин пожаловался, что если в ближайшее время не найдет работу, то останется совсем без средств к существованию.

Артист признался, что в настоящее время просит друзей оказывать ему финансовую поддержку время от времени.