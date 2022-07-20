НАСА сообщает, что телескоп Уэбба серьезно поврежден микрометеороидом

Согласно отчету НАСА, телескоп Уэбба стоимостью 10 млрд долларов получил серьезные повреждения при столкновении с микрометеородидом.

Позолоченное зеркало Уэбба в форме цветка – самое большое и самое чувствительное из когда-либо отправленных в космос. Он включает 18 сегментов.

В один из этих сегментов в мае ударил микрометеороид, который оказался больше, чем ожидалось. Микрометеороиды представляют собой частицы астероидов, из размер обычно не больше песчинки.

Технический заместитель руководителя проекта в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА Пол Гейтнер отмечает, что микрометеороиды не были неожиданностью.

Ранее представители НАСА говорили о том, что зеркала и солнцезащитные козырьки на телескопе будут постепенно разрушаться от ударов.

Согласно их отчету, Webb пострадал как минимум от шести микрометеороидов с момента его запуска в декабре. Это соответствует ожиданиям.

Сейчас специалисты пытаются установить, оказался ли телескоп более восприимчивым к ударам микрометеородидов, чем предполагалось ранее.

Ученые также выясняют, сколько существует фрагментов астероидов и как они могут воздействовать на телескоп.