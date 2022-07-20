История с бойкотом ипотечных выплат в Китае получила неожиданное продолжение
Bloomberg сообщает, что поставщики китайских застройщиков отказываются погашать банковские кредиты, поскольку заемщики не вносят платежи. Бойкот кредитов, начатый покупателями жилья, начинает распространяться.
Сотни подрядчиков в сфере недвижимости пожаловались, что они больше не могут позволить себе оплачивать свои счета, потому что застройщики все еще должны им деньги.
Ипотечная забастовка, начавшаяся в конце июня в застопорившемся комплексе Evergrande в Цзиндэчжэне, быстро выросла до 301 проекта в 91 городе. Протесты усугубили проблемы с недвижимостью в стране и угрожают свести на нет попытки оживить рынок в условиях экономического спада.
Власти призвали банки увеличить кредитование строителей, чтобы помочь завершить проекты, а также рассматривают возможность предоставления домовладельцам льготного периода по платежам.
Отказ покупателей платить по ипотечным кредитам связан с широко распространенной в Китае практикой продажи квартир до того, как они будут построены.
В прошлом году китайские девелоперы с чрезмерной задолженностью находились в кризисном режиме из-за погашения долга, поскольку средства иссякли, а строительство остановилось на все большем количестве проектов.
В таких условиях китайскому правительству придется решить, кого спасать от углубляющегося имущественного кризиса в стране. Помощь некоторым заемщикам может вызвать угрозы неплатежа со стороны целого ряда других.
Уступка требованиям о поддержке может создать нагрузку на государственные финансы, их игнорирование может привести к спирали дефолтов, поскольку все больше и больше заемщиков отказываются выполнять свои обязательства.
Опубликовано: Светлана Репина
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